30 августа 2021

Пермяки вошли в число лучших в президентском проекте

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На тему хакерства. Архивные фото. Челябинск, геймеры, компьютеры
Участники хакатона решали различные кейсы для крупных компаний и госорганов (архивное фото) Фото:
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Национальные проекты

Пермяки вошли в число призеров конкурса «Цифровой прорыв 2021» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они решали кейсы для таких компаний, как «АО Интерфакс», ПАО «Ростелеком», а также госорганов, сообщается на сайте министерства информационного развития и связи Пермского края.

«Команда из Пермского края „Team-p“ заняла второе место в решении кейса от „Ростелекома“. Дмитрий Кулагин, Артем Гундак, Руслан Гаянов, Максим Митягин и Сергей Русаков разработали удобную и простую версию графического редактора, которая позволит оперативно создавать макеты для интерфейсов», — сообщает пресс-служба минсвязи.

В ТОП-10 попали также команды «Крип-крипочек», H/UI. Всего в хакатоне приняли участие 52 жителя края. «Цифровой прорыв 2021» — масштабное соревнование профессионалов в сфере цифровой экономики. В рамках конкурса его участникам предлагается за ограниченное время разработать IT-решение для кейсовых заданий от крупнейших государственных и бизнес-партнеров. В Пермском крае хакатон проходит при участии сетевого IT-университета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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