Российских водителей ждут массовые проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эти выходные, 4 и 5 сентября, российских автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы ГИБДД в нескольких регионах РФ будут выявлять нетрезвых водителей и следить за соблюдением ПДД.

«Госавтоинспекция пообещала очередные массовые проверки на российских дорогах. Рейды должны пройти в ряде регионов», — сообщает агентство Autonews со ссылкой на информацию, полученную в силовом ведомстве.

По данным ГИБДД, проверки пройдут в Свердловской, Воронежской, Тверской, Брянской и Белгородской областях. Кроме того, Госавтоинспекция усилит контроль в ХМАО, ЯНАО и Севастополе.

Помимо сплошной проверки автомобилистов, в этот раз инспекторы уделят внимание и другим россиянам. В частности, силовики будут следить на правильным переходом пешеходами проезжих частей, а также помогут судебным приставам в поиске должников.