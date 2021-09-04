Российских водителей ждут массовые проверки. Список регионов

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Российских водителей ждут массовые проверки Фото:

В эти выходные, 4 и 5 сентября, российских автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы ГИБДД в нескольких регионах РФ будут выявлять нетрезвых водителей и следить за соблюдением ПДД.

«Госавтоинспекция пообещала очередные массовые проверки на российских дорогах. Рейды должны пройти в ряде регионов», — сообщает агентство Autonews со ссылкой на информацию, полученную в силовом ведомстве.

По данным ГИБДД, проверки пройдут в Свердловской, Воронежской, Тверской, Брянской и Белгородской областях. Кроме того, Госавтоинспекция усилит контроль в ХМАО, ЯНАО и Севастополе.

Помимо сплошной проверки автомобилистов, в этот раз инспекторы уделят внимание и другим россиянам. В частности, силовики будут следить на правильным переходом пешеходами проезжих частей, а также помогут судебным приставам в поиске должников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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