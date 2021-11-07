07 ноября 2021

Спецслужбы назвали возможную причину взрыва кафе в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огнеборец, газовый баллон
Газовые баллоны стали причиной взрыва в кафе Фото:

Причиной прогремевшего взрыва в кафе в Актау могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона », — передает ТАСС слова Абдикадырова.

Он добавил, что по словам хозяина заведения, под завалами находятся еще два газовых баллона объемом по 50 л каждый. Как сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали, в момент инцидента (21:00 мск) в кафе никого не было, оно было закрыто.

В результате взрыва здание кафе оказалось полностью разрушено. После происшествия свою работу начали спецслужбы. Количество пострадавших уточняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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