Спецслужбы назвали возможную причину взрыва кафе в Казахстане

Причиной прогремевшего взрыва в кафе в Актау могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.
«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона », — передает ТАСС слова Абдикадырова.
Он добавил, что по словам хозяина заведения, под завалами находятся еще два газовых баллона объемом по 50 л каждый. Как сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали, в момент инцидента (21:00 мск) в кафе никого не было, оно было закрыто.
В результате взрыва здание кафе оказалось полностью разрушено. После происшествия свою работу начали спецслужбы. Количество пострадавших уточняется.
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