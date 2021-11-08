Александру Ханину приписывают интригу перед выборами в Первоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловских политкругах обсуждают интригу, возникшую вокруг выборов в думу Первоуральска в 2022 году. По версии, которую URA.RU пересказал источник, экс-идеолог городской власти, политтехнолог Александр Ханин намерен помешать боссам Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в холдинг ТМК миллиардера Дмитрия Пумпянского) вновь получить контроль над гордумой.

«Ханин в последнее время развил в Первоуральске подозрительную активность. Ходят разговоры, что он обещает избрать новую думу против ТМК и [экс-владельца Группы ЧТПЗ Андрея] Комарова, у которого свои интересы в городе», — поделился собеседник агентства. По предположению другого источника во власти, Ханин мог бы действовать в интересах иной промышленной группы, которой любопытен Первоуральск. Однако прямо сейчас в повестке такой компании нет.

Наличие у технолога самостоятельных амбиций в политкругах ставят под сомнение. Наиболее вероятной называют его попытку запугать промышленников ради личной выгоды — например, чтобы получить хороший контакт на выборах. «Ханин, конечно, блефует. Избрать [в Первоуральске] думу, которая не будет лояльна ПНТЗ, сейчас нереально», — поделился мнением чиновник, знакомый с раскладом сил в городе.

Сам Ханин в разговоре с URA.RU заявил, что не имеет политических планов на Первоуральск: в городе он, по его собственным словам, практически не появлялся с августа 2019 года, как уволился с ПНТЗ. «Поэтому я думаю, что это просто разговоры. А с Андреем Ильичом [Комаровым] мы друзья, мы общаемся. С ПНТЗ у меня никаких отношений нет — с текущим руководством я не знаком», — отметил Ханин. Получить оперативный комментарий ТМК агентству не удалось.

Александр Ханин ранее работал в крупнейших промышленных предприятиях Урала, в банковском секторе, структурах местного самоуправления и возглавлял ряд СМИ. Летом 2019 года он покинул пост главного PR-менеджера ПНТЗ. На этом месте он работал не только над имиджем ПНТЗ, но и влиял на политические процессы в Первоуральске. В конце 2020-го Ханин устроился директором по коммуникациям холдинга «Атомстройкомплекс», но довольно быстро уволился.