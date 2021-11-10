Часть домов в Челябинске осталась без отопления

Восстановить теплоснабжение планируют к 20 часам вечера 11 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 11 ноября без отопления остались жители улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной. В пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что теплоснабжение восстановят к 20 часам.

«Отключение участка тепловой сети произошло после проведения внепланового ремонта по причине повреждения компенсатора и неподвижной опоры на подающем трубопроводе. Над устранением повреждения работают три бригады и восемь единиц спецтехники», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В компании добавили, что под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых домов, два детских сада, три школьных и одно медицинское учреждение. За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет.