10 ноября 2021

Часть домов в Челябинске осталась без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., кран, трубы, сосульки, зима, вентиль, прорыв, жкх, струя воды, теплоснабжение, авария
Восстановить теплоснабжение планируют к 20 часам вечера 11 ноября Фото:

В Челябинске 11 ноября без отопления остались жители улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной. В пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что теплоснабжение восстановят к 20 часам.

«Отключение участка тепловой сети произошло после проведения внепланового ремонта по причине повреждения компенсатора и неподвижной опоры на подающем трубопроводе. Над устранением повреждения работают три бригады и восемь единиц спецтехники», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В компании добавили, что под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых домов, два детских сада, три школьных и одно медицинское учреждение. За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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