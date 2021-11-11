Приклеившийся к двери пермяк несколько часов вел прямой эфир в соцсетях Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры, где проживает его бывшая сожительница, и несколько часов вел в соцсетях прямой эфир. Пермяк требовал вернуть ему вытяжку и кошку. Отклеивать пермяка пришлось медикам.

«Бывший сожитель пришел к квартире Марии, достал суперклей и облил свою руку. А потом приклеил ее к двери. Мужчина вел прямой эфир в соцсетях и подробно рассказывал подписчикам о том, что делает. Требовал, чтобы Мария отдала ему вытяжку и вернула кошку, которую он подарил ее дочери. Было видно, что он намертво приклеился к двери. Вызывали скорую помощь, чтобы спасти его руку», — рассказала 59.ру хозяйка квартиры.

По словам пермячки, молодой человек больше двух лет преследует ее семью: угрожает, наносит побои и портит имущество. Ранее мужчина напал на девушку в присутствии ее отца. Женщина подала в полицию несколько десятков заявлений на мужчину.