В Московской области сгорели четверо рабочих

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В результате пожара в Солнечногорске пострадало 6 человек Фото:

В подмосковном городе Солнечногорск произошел пожар в хозяйственной постройке. По предварительным данным погибло 4 человека.

«Сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежная в городском округе Солнечногорск произошел пожар. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали. Прокуратура проводит проверку», — сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на официальном telegram-канал прокуратуры Московской области.

Как сообщает РЕН ТВ, к расследованию произошедшего подключился Следственный комитет РФ. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Сейчас выясняется возможная причина пожара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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