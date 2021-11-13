В Московской области сгорели четверо рабочих

В подмосковном городе Солнечногорск произошел пожар в хозяйственной постройке. По предварительным данным погибло 4 человека.
«Сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежная в городском округе Солнечногорск произошел пожар. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали. Прокуратура проводит проверку», — сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на официальном telegram-канал прокуратуры Московской области.
Как сообщает РЕН ТВ, к расследованию произошедшего подключился Следственный комитет РФ. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Сейчас выясняется возможная причина пожара.
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