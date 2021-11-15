15 ноября 2021

Пермскому экс-росгвардейцу вынесли новый приговор за педофилию

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего силовика приговорили к 13 годам лишения свободы Фото:

Пермский гарнизонный суд вынес приговор в отношении экс-росгвардейца, изнасиловавшего 11-летнего мальчика. Дело бывшего силовика рассмотрели повторно и приговорили к 13 годам строгого режима.

«Подсудимого также приговорили к штрафу в размере 20 тыс. рублей и лишили воинского звания лейтенанта. Адвокат Шардакова сообщила, что с их стороны готовится апелляция», — говорится в сообщении в ТАСС.

Преступление произошло в августе прошлого года. Мужчина изнасиловал мальчика, который вступился за свою мать. Экс-силовика приговорили к 14 годам лишения свободы. Однако, в апреле 2021 года этот приговор был отменен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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