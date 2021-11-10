В Перми экс-росгвардейца вновь судят за изнасилование ребенка

Приговор в отношении росгвардейца рассматривается в Пермском военном гарнизонном суде Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский военный гарнизонный суд повторно рассматривает уголовное дело в отношении 24-летнего бывшего росгвардейца, который изнасиловал ребенка. Заседание проходит в закрытом режиме, рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Силовик, ранее приговоренный к реальному сроку, обжаловал решение, посчитав его слишком суровым.

«Уголовное рассматривается вновь, заседания проходят в закрытом режиме. Он [экс-росгвардеец] обвиняется по той же статье, что и ранее [„Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста“]», — сообщила агентству помощник председателя суда Светлана Лыхина.

В августе прошлого года, экс-силовик, находясь в отпуске в Перми, изнасиловал мальчика. Преступление было совершено в одном из домов частного сектора в Орджоникидзевском районе города. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 20 лет лишения свободы, но суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания «лейтенант». В апреле 2021 года Центральный окружной военный суд отменил этот приговор.