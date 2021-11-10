10 ноября 2021
09 ноября 2021

В Перми экс-росгвардейца вновь судят за изнасилование ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Приговор в отношении росгвардейца рассматривается в Пермском военном гарнизонном суде Фото:

Пермский военный гарнизонный суд повторно рассматривает уголовное дело в отношении 24-летнего бывшего росгвардейца, который изнасиловал ребенка. Заседание проходит в закрытом режиме, рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Силовик, ранее приговоренный к реальному сроку, обжаловал решение, посчитав его слишком суровым.

«Уголовное рассматривается вновь, заседания проходят в закрытом режиме. Он [экс-росгвардеец] обвиняется по той же статье, что и ранее [„Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста“]», — сообщила агентству помощник председателя суда Светлана Лыхина.

В августе прошлого года, экс-силовик, находясь в отпуске в Перми, изнасиловал мальчика. Преступление было совершено в одном из домов частного сектора в Орджоникидзевском районе города. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 20 лет лишения свободы, но суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания «лейтенант». В апреле 2021 года Центральный окружной военный суд отменил этот приговор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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