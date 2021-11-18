18 ноября 2021

Крематорий Екатеринбурга не принял покойника из-за размера гроба

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, носилки, похоронные венки, гроб
Покойного похоронили на кладбище (архивное фото) Фото:

Крематорий Екатеринбурга отказался принять тело покойного из города Серов (Свердловская область), потому что его гроб на пять сантиметров превышал допустимую величину. Об этом URA.RU сообщил собеседник в ритуальной конторе.

«Общий вес усопшего вместе с гробом составлял 360 килограммов. Перед смертью этот человек, понимая, что родным будет трудно похоронить его на кладбище, завещал себя кремировать. Из Серова гроб с покойным доставили в Екатеринбург, однако крематорий отказался его принять, потому что размер гроба оказался на пять сантиметров больше допустимых», — объяснил источник.

Похоронной процессии пришлось возвращаться обратно в Серов. Там было найдено место на окраине кладбища, где с помощью техники покойного похоронили. «Большой вес этот мужчина набрал в последний год жизни. У него было инфекционное заболевание, однако медики ошибочно лечили его от аллергии. Произошел гормональный сбой, из-за чего человек сильно поправился», — сказал источник.

В крематории позднее объяснили решение не принимать тело мужчины. «Есть стандарты в соответствии с шириной печи. Максимальная величина гроба, который разрешено кремировать, не должна превышать 85 сантиметров», — объяснил URA.RU один из сотрудников крематория Екатеринбурга. Он добавил, что не все свердловчане знакомы с такими нюансами и порекомендовал перед кремацией уточнять все детали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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