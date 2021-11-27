27 ноября 2021

Критиков QR-кодов отказались водить в красную зону после скандала

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Врачи пожаловались на поведение антипрививочников на экскурсии Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко разочарован экскурсией по «красной зоне» с участием антипрививочников и больше не планирует водить людей туда. Он пожаловался, что пришедшие отказывались надевать средства индивидуальной защиты. До этого врачи обратились к противникам вакцинации и позвали их в «красную зону».

«Я сдержал слово и… разочарован. Больше не хочу», — написал Валерий Вечорко в своем telegram-канале.

«Сразу пошла агрессия. Заявили, что средства индивидуальной защиты надевать не будут. Из восьми-десяти человек, которые подошли, только трое решили сделать экспресс-тест и пройти внутрь, согласились на средства индивидуальной защиты», — сказал врач. По словам Вечорко, он сам проводил экскурсию, водил их по палатам пациентов. Пришедшим также предложили измерить температуру и пройти инструктаж.

Ранее главврачи ковидных больниц РФ написали открытое письмо антипрививочникам и позвали их на экскурсию в «красную зону» и морги. В числе тех, к кому обратились медики, были лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина и певец Юрий Лоза. После этого появились желающие сходить в «красную зону», среди них были и известные личности. В письме был телефон, по которому можно было записаться на экскурсию.

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