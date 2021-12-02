В России мандарины подорожали на 25%

03 декабря 2021 в 07:30 Размер текста - 17 +

За год цены на мандарины выросли на 25% Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В преддверии новогодних праздников в России вырастут цены на мандарины. За текущий год цена в опте уже выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%. «Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым „высоким сезоном“, когда спрос по данной категории продукции максимален, является декабрь. На сегодня цены в опте — от 80 рублей за килограмм до 138 рублей. Их средний уровень — 110 рублей за килограмм мандаринов против 90 рублей годом ранее. При этом спрос и темпы сбыта — довольно высокие. Росту цен прежде всего способствовало сокращение поставок из Турции», — передает РИА «Новости» слова директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников сообщил, что к Новому году резко взлетят цены на плодоовощную и молочную продукцию. Президент России Владимир Путин признал, что в России идет ускоренный рост цен, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В преддверии новогодних праздников в России вырастут цены на мандарины. За текущий год цена в опте уже выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%. «Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым „высоким сезоном“, когда спрос по данной категории продукции максимален, является декабрь. На сегодня цены в опте — от 80 рублей за килограмм до 138 рублей. Их средний уровень — 110 рублей за килограмм мандаринов против 90 рублей годом ранее. При этом спрос и темпы сбыта — довольно высокие. Росту цен прежде всего способствовало сокращение поставок из Турции», — передает РИА «Новости» слова директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников сообщил, что к Новому году резко взлетят цены на плодоовощную и молочную продукцию. Президент России Владимир Путин признал, что в России идет ускоренный рост цен, пишет «Национальная служба новостей».