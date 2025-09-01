Эрдоган приехал на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в отель Ritz-Carlton для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится на месте событий.

Реджеп Тайип Эрдоган приехал на переговоры с Путиным в отель Ritz-Carlton для переговоров. Лидер Турции поприветствовал лидеров.

Недавно завершилась встреча российского лидера с премьером Индии Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с председателем Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита ШОС, в рамках которого прошли встречи делегаций и был организован концерт. Основные переговоры между лидерами стран-участниц запланированы на 1 сентября. В ходе саммита планируется обсудить состояние сотрудничества, рассмотреть возможности дальнейшего взаимодействия, а также уделить внимание актуальным международным и региональным проблемам. С места событий ведут репортаж корреспонденты кремлевского пула ura.ru Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

