Автоюрист заявил, что нарушителей ПДД будут реже наказывать

Штрафы для сотрудников ГИБДД заставят полицейских работать внимательнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Инспекторы ГИБДД могут бояться наказывать нрушителей правил дорожного движения, если для полицейских из этого подразделения введут штрафы за ошибки. Таким мнением с URA.RU подилился автоюрист Лев Воропаев.

В Госдуме предложили ввести штрафы для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Штрафовать инспекторов авторы законопроекта предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но не менее 5 тысяч рублей.

«Я думаю, новый штраф, с одной стороны, подстегнет более внимательно сотрудников полиции относиться к тем постановлениям, которые они выносят. С другой стороны, как бы мы не лишились возможности, наказать большинство нарушителей. Инспектор будет бояться, что его привлекут к ответственности», — сказал Лев Воропаев.

С этим мнением согласился автоюрист Дмитрий Славнов. «Если их будут наказывать рублем, они более вдумчиво, более добросовестно станут нести свою службу. Например, в США инспектор действительно разбирается в ситуации. У них суды смотрят, вы проехали на красный свет, но если вы там были 0,3 секунды, штраф можно отменить, а у нас нет. Ты проехал на красный, значит ты виноват», — рассказал собеседник агентства.

Воропаев отметил, что у российских водителей уже сейчас есть право подать жалобу, чтобы инспектора привлекли к отдельной административной ответственности. «У нас сейчас подобная норма существует. В частности, за незаконное применение со стороны должностного лица мер по задержанию транспортного средства. У нас предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей», — сообщил автоюрист.