Дом спроектировали итальянские специалисты (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Верхняя Курья в Перми продают недостроенный дом за 80 млн рублей. Объявление об этом размещено на портале «Авито».

«Дом 950 м² на участке 50 сот. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Здание продают в связи с переездом владельца в другой регион.

По фотографиям в объявлении можно понять, что внутри дома не закончена отделка, а снаружи дома стоят строительные леса. Продавец обещает предоставить при продаже всю исполнительную документацию для дальнейшей эксплуатации.

Автор объявление пишет, что дом построен итальянскими архитекторами, а к самому зданию подведена вся инженерная система. Также сообщается, что дом строится на красной линии границы города, поэтому он будет крайним объектом, дальше которого не будет построек. На территории объекта располагается сосновый бор. В самом доме имеются три этажа, SPA-зона, гостевая комната, бильярдная, спортзал, кладовые, гараж на три места и другие комнаты.

У дома не закончена крыша, а также оставлены строительные леса Авито

Внутри дома не закончена отделка Авито