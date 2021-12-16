В Москву придут аномальные морозы

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«В период с 21 по 25 декабря на территории всего ЦФО ожидаются аномальные холода. В Московском регионе температура воздуха может приблизиться к минус 25 градусам. В ряде регионов в ночные часы может похолодать до минус 35 градусов», — передает «Подмосковье сегодня» данные Гидрометцентра.
В региональном управлении МЧС предупредили жителей, что температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Жителям порекомендовали утеплить окна и двери.
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «В период с 21 по 25 декабря на территории всего ЦФО ожидаются аномальные холода. В Московском регионе температура воздуха может приблизиться к минус 25 градусам. В ряде регионов в ночные часы может похолодать до минус 35 градусов», — передает «Подмосковье сегодня» данные Гидрометцентра. В региональном управлении МЧС предупредили жителей, что температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Жителям порекомендовали утеплить окна и двери.