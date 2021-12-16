В Москву придут аномальные морозы

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , холод, зима, мороз
В Москве температура воздуха опуститься до -25 градусов Фото:

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В период с 21 по 25 декабря на территории всего ЦФО ожидаются аномальные холода. В Московском регионе температура воздуха может приблизиться к минус 25 градусам. В ряде регионов в ночные часы может похолодать до минус 35 градусов», — передает «Подмосковье сегодня» данные Гидрометцентра.

В региональном управлении МЧС предупредили жителей, что температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Жителям порекомендовали утеплить окна и двери.

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На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «В период с 21 по 25 декабря на территории всего ЦФО ожидаются аномальные холода. В Московском регионе температура воздуха может приблизиться к минус 25 градусам. В ряде регионов в ночные часы может похолодать до минус 35 градусов», — передает «Подмосковье сегодня» данные Гидрометцентра. В региональном управлении МЧС предупредили жителей, что температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Жителям порекомендовали утеплить окна и двери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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