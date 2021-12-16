В Екатеринбурге растет спрос на малогабаритные квартиры

На рынок новостроек в третьем квартале этого года вышло на 34% больше малогабаритных квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В третьем квартале 2021 года показатели спроса на малогабаритное жилье в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 47% на вторичном рынке и на 7% — на первичном. Активнее всего небольшие квартиры от застройщика выходили на рынок купли-продажи в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Небольшие квартиры представлены в основном студиями: на рынок новостроек в третьем квартале этого года вышло на 34% больше квартир такого типа, чем в прошлом. Активнее всего небольшие квартиры от застройщика выходили на рынок купли-продажи в Екатеринбурге. Рост увеличился в 2,5 раза. Интерес к ним в Екатеринбурге за рассматриваемый период увеличился в 1,9 раза», — сказано в сообщении.

Эксперты Авито Недвижимости отмечают, что такой формат привлекателен для покупателей на фоне общего роста цен. В конце года застройщики совместно с банками могут предлагать покупателям скидки и спецпредложения. Ранее URA.RU писало, что рынок загородного жилья в Свердловской области в 2022 году будет развиваться за счет осознания покупателями того факта, что во время пандемии безопаснее отдыхать в своем загородном доме.