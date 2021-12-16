16 декабря 2021

В Минске умер старейший Герой Советского Союза

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
Ветерану боевых действий скончался на 106 году жизни Фото:

В Беларуси умер самый пожилой Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ветерану боевых действий было 105 лет.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Полковник в отставке Василий Мичурин был призван в советскую армию в возрасте 23 лет. В войне против финских войск Герой Советского Союза был пулеметчиком, он остался единственном выжившим бойцом в своем подразделении и единолично остановил наступление значительно превосходящего по численности противника, сообщает Царьград. В Великой отечественной войне он принимал участие в освобождении Беларуси, за взятие Барановичей был награжден орденом Красной Звезды с присвоением звания майора, и Восточной Пруссии, после чего был награжден орденом Отечественной войны II степени. Был среди тех, кто наступал на Берлин.

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В Беларуси умер самый пожилой Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ветерану боевых действий было 105 лет. «Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — сообщает Министерство обороны Республики Беларусь. Полковник в отставке Василий Мичурин был призван в советскую армию в возрасте 23 лет. В войне против финских войск Герой Советского Союза был пулеметчиком, он остался единственном выжившим бойцом в своем подразделении и единолично остановил наступление значительно превосходящего по численности противника, сообщает Царьград. В Великой отечественной войне он принимал участие в освобождении Беларуси, за взятие Барановичей был награжден орденом Красной Звезды с присвоением звания майора, и Восточной Пруссии, после чего был награжден орденом Отечественной войны II степени. Был среди тех, кто наступал на Берлин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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