В Минске умер старейший Герой Советского Союза

Ветерану боевых действий скончался на 106 году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Беларуси умер самый пожилой Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ветерану боевых действий было 105 лет.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Полковник в отставке Василий Мичурин был призван в советскую армию в возрасте 23 лет. В войне против финских войск Герой Советского Союза был пулеметчиком, он остался единственном выжившим бойцом в своем подразделении и единолично остановил наступление значительно превосходящего по численности противника, сообщает Царьград. В Великой отечественной войне он принимал участие в освобождении Беларуси, за взятие Барановичей был награжден орденом Красной Звезды с присвоением звания майора, и Восточной Пруссии, после чего был награжден орденом Отечественной войны II степени. Был среди тех, кто наступал на Берлин.