В Свердловской области подняли тарифы на горячую воду и отопление

Цены поднимутся с 1 июля 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области в июле 2022 года подорожает горячая вода и отопление. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия (РЭК) по Свердловской области на сайте правовой информации региона.

В Екатеринбурге цены поднимутся и будут составлять от 33,59 до 51,08 рублей за куб. м воды в открытых системах теплоснабжения. Цена за гКал по городу будет варьироваться от 1032,58 до 2078,08 рублей, в зависимости от снабжающих компаний.

В Нижнем Тагиле стоимость установили равную 26,23 рубля за кубометр горячей воды и 1468,40 за гКал тепла. В Верхней Пышме цену на воду подняли до 34,70 руб/куб. м и снизили на тепловую энергию до 1865,40 за одноставочный гКал. Но в январе 2023 года тепло подорожает до 2133,24 рублей, а вода наоборот, станет дешевле на 1,55 рубля. В Каменске-Уральском установится цена до 32,89 рублей за кубометр и 2057,76 за гКал. В Ревде цены на услуги составят 53,87 и 2197,28, соответственно.

На севере области цены тоже изменят с 1 июля. В Североуральске поднимут до 24,58 рублей за одну тысячу литров воды и до 1680,49 рублей за гКал тепла. В Серовском городском округе назначат цены 40,86 руб/куб.м и 1955,95 руб/гКал. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подорожает вывоз мусора из-за того, что в области хотят реконструировать старые и создать новые полигоны переработки твердых коммунальных отходов.