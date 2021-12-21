21 декабря 2021

В Свердловской области подняли тарифы на горячую воду и отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Цены поднимутся с 1 июля 2022 года Фото:

В Свердловской области в июле 2022 года подорожает горячая вода и отопление. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия (РЭК) по Свердловской области на сайте правовой информации региона.

В Екатеринбурге цены поднимутся и будут составлять от 33,59 до 51,08 рублей за куб. м воды в открытых системах теплоснабжения. Цена за гКал по городу будет варьироваться от 1032,58 до 2078,08 рублей, в зависимости от снабжающих компаний.

В Нижнем Тагиле стоимость установили равную 26,23 рубля за кубометр горячей воды и 1468,40 за гКал тепла. В Верхней Пышме цену на воду подняли до 34,70 руб/куб. м и снизили на тепловую энергию до 1865,40 за одноставочный гКал. Но в январе 2023 года тепло подорожает до 2133,24 рублей, а вода наоборот, станет дешевле на 1,55 рубля. В Каменске-Уральском установится цена до 32,89 рублей за кубометр и 2057,76 за гКал. В Ревде цены на услуги составят 53,87 и 2197,28, соответственно.

На севере области цены тоже изменят с 1 июля. В Североуральске поднимут до 24,58 рублей за одну тысячу литров воды и до 1680,49 рублей за гКал тепла. В Серовском городском округе назначат цены 40,86 руб/куб.м и 1955,95 руб/гКал. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подорожает вывоз мусора из-за того, что в области хотят реконструировать старые и создать новые полигоны переработки твердых коммунальных отходов.

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В Свердловской области в июле 2022 года подорожает горячая вода и отопление. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия (РЭК) по Свердловской области на сайте правовой информации региона. В Екатеринбурге цены поднимутся и будут составлять от 33,59 до 51,08 рублей за куб. м воды в открытых системах теплоснабжения. Цена за гКал по городу будет варьироваться от 1032,58 до 2078,08 рублей, в зависимости от снабжающих компаний. В Нижнем Тагиле стоимость установили равную 26,23 рубля за кубометр горячей воды и 1468,40 за гКал тепла. В Верхней Пышме цену на воду подняли до 34,70 руб/куб. м и снизили на тепловую энергию до 1865,40 за одноставочный гКал. Но в январе 2023 года тепло подорожает до 2133,24 рублей, а вода наоборот, станет дешевле на 1,55 рубля. В Каменске-Уральском установится цена до 32,89 рублей за кубометр и 2057,76 за гКал. В Ревде цены на услуги составят 53,87 и 2197,28, соответственно. На севере области цены тоже изменят с 1 июля. В Североуральске поднимут до 24,58 рублей за одну тысячу литров воды и до 1680,49 рублей за гКал тепла. В Серовском городском округе назначат цены 40,86 руб/куб.м и 1955,95 руб/гКал. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подорожает вывоз мусора из-за того, что в области хотят реконструировать старые и создать новые полигоны переработки твердых коммунальных отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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