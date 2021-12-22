22 декабря 2021

Свердловских заключенных собираются накормить пиццей на Новый год

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, зона, колония, тюрьма, решетка, болельщики, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тату, зэки, жест победа, эмоции
Свердловским заключенным устроят праздничный ужин в колонии Фото:

Заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 в Новый год накормят праздничными блюдами, среди которых пицца, салаты и десерт с компотом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

«В екатеринбургской ИК-10 подготовлено праздничное новогоднее меню для спецконтингента. Осужденных порадуют вкусными кулинарными блюдами», — сообщил Левченко. Он отметил, что заключенных будут кормить пиццей и курой-гриль.

Из более привычного для осужденных на обед будут давать борщ, плов и винегрет. Также им предлагают съесть булочки и выпить компот.

В колонии №10 отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, который убил свою жену фотомодель Юлию Прокопьеву в 2013 году. Он вывез тело в лес и поджог. Его защита пытается обжаловать решение суда и уже просила освободить убийцу условно-досрочно. Ходатайство было отклонено.

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Заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 в Новый год накормят праздничными блюдами, среди которых пицца, салаты и десерт с компотом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «В екатеринбургской ИК-10 подготовлено праздничное новогоднее меню для спецконтингента. Осужденных порадуют вкусными кулинарными блюдами», — сообщил Левченко. Он отметил, что заключенных будут кормить пиццей и курой-гриль. Из более привычного для осужденных на обед будут давать борщ, плов и винегрет. Также им предлагают съесть булочки и выпить компот. В колонии №10 отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, который убил свою жену фотомодель Юлию Прокопьеву в 2013 году. Он вывез тело в лес и поджог. Его защита пытается обжаловать решение суда и уже просила освободить убийцу условно-досрочно. Ходатайство было отклонено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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