Свердловских заключенных собираются накормить пиццей на Новый год

Заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 в Новый год накормят праздничными блюдами, среди которых пицца, салаты и десерт с компотом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
«В екатеринбургской ИК-10 подготовлено праздничное новогоднее меню для спецконтингента. Осужденных порадуют вкусными кулинарными блюдами», — сообщил Левченко. Он отметил, что заключенных будут кормить пиццей и курой-гриль.
Из более привычного для осужденных на обед будут давать борщ, плов и винегрет. Также им предлагают съесть булочки и выпить компот.
В колонии №10 отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, который убил свою жену фотомодель Юлию Прокопьеву в 2013 году. Он вывез тело в лес и поджог. Его защита пытается обжаловать решение суда и уже просила освободить убийцу условно-досрочно. Ходатайство было отклонено.
Фото: начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко
Фото: начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко
Заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 в Новый год накормят праздничными блюдами, среди которых пицца, салаты и десерт с компотом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «В екатеринбургской ИК-10 подготовлено праздничное новогоднее меню для спецконтингента. Осужденных порадуют вкусными кулинарными блюдами», — сообщил Левченко. Он отметил, что заключенных будут кормить пиццей и курой-гриль. Из более привычного для осужденных на обед будут давать борщ, плов и винегрет. Также им предлагают съесть булочки и выпить компот. В колонии №10 отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, который убил свою жену фотомодель Юлию Прокопьеву в 2013 году. Он вывез тело в лес и поджог. Его защита пытается обжаловать решение суда и уже просила освободить убийцу условно-досрочно. Ходатайство было отклонено.