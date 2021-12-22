Свердловских заключенных собираются накормить пиццей на Новый год

Свердловским заключенным устроят праздничный ужин в колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 в Новый год накормят праздничными блюдами, среди которых пицца, салаты и десерт с компотом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

«В екатеринбургской ИК-10 подготовлено праздничное новогоднее меню для спецконтингента. Осужденных порадуют вкусными кулинарными блюдами», — сообщил Левченко. Он отметил, что заключенных будут кормить пиццей и курой-гриль.

Из более привычного для осужденных на обед будут давать борщ, плов и винегрет. Также им предлагают съесть булочки и выпить компот.

В колонии №10 отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, который убил свою жену фотомодель Юлию Прокопьеву в 2013 году. Он вывез тело в лес и поджог. Его защита пытается обжаловать решение суда и уже просила освободить убийцу условно-досрочно. Ходатайство было отклонено.

Фото: начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко

Фото: начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко