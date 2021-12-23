Депутат Госдумы заявил о незаконных штрафах для автомобилистов

23 декабря 2021 в 20:03 Размер текста - 17 +

Водители, которые оплатили незаконно выписанные штрафы, вернут деньги, заявил Ярослав Нилов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московских водителей незаконно оштрафовали из-за неправильно установленного знака «Остановка запрещена» в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. После запроса политика в мэрию и прокуратуру Москвы штрафы были аннулированы. «В Лосиноостровском районе Москвы на одной из улиц водителей массово штрафовали за нарушение требований знака 3.27 („Остановка запрещена“). Как выяснилось, знак там стоял незаконно!» — написал Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Депутат сообщил, что за неправильную установку знака ответственны Окружная комиссия Северо-Восточного административного округа Москвы (СВАО) и ГБО «Автомобильные дороги». В итоге водителей незаконно привлекли к административной ответственности. Нилов обратился к мэру столицы Сергею Собянину и в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. После власти Москвы аннулировали штрафы, которые были выписаны водителям из-за неправильно установленного знака. Деньги, которые автовладельцы уже выплатили государству, будут им возвращены. Ранее Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев разработали законопроект, который предусматривает ответственность за штрафы, выписанные водителям незаконно. Авторы документа считают, что такая мера позволит защитить права автовладельцев. Законопроект предусматривает штраф для должностного лица в размере не менее 5 000 рублей, передает телеканал 360. Назначать его будут тем, кто незаконно привлек водителя к административной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московских водителей незаконно оштрафовали из-за неправильно установленного знака «Остановка запрещена» в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. После запроса политика в мэрию и прокуратуру Москвы штрафы были аннулированы. «В Лосиноостровском районе Москвы на одной из улиц водителей массово штрафовали за нарушение требований знака 3.27 („Остановка запрещена“). Как выяснилось, знак там стоял незаконно!» — написал Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Депутат сообщил, что за неправильную установку знака ответственны Окружная комиссия Северо-Восточного административного округа Москвы (СВАО) и ГБО «Автомобильные дороги». В итоге водителей незаконно привлекли к административной ответственности. Нилов обратился к мэру столицы Сергею Собянину и в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. После власти Москвы аннулировали штрафы, которые были выписаны водителям из-за неправильно установленного знака. Деньги, которые автовладельцы уже выплатили государству, будут им возвращены. Ранее Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев разработали законопроект, который предусматривает ответственность за штрафы, выписанные водителям незаконно. Авторы документа считают, что такая мера позволит защитить права автовладельцев. Законопроект предусматривает штраф для должностного лица в размере не менее 5 000 рублей, передает телеканал 360. Назначать его будут тем, кто незаконно привлек водителя к административной ответственности.