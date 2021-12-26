В Перми состоится пикет против QR-кодов

Пермяки выйдут на пикет против QR-кодов (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пермские власти согласовали проведение пикета против системы QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. Акция состоится 29 декабря в Парке камней у железнодорожного вокзала, а не в центре города у драматического театра, как просили активисты. Об этом URA.RU сообщила член оргкомитета Наталья Никитина.

«Отказ в пикете у драмтеатра нам обосновали тем, что там якобы уже заявлено какое-то другое культурно-массовое мероприятие. Какое — не сообщили. Я думаю, что мы там [в Парке камней] приспособимся. Там вполне хорошая транспортная развязка, плюс должен быть нормальный трафик на вокзал, поэтому думаю, что все пройдет успешно», — рассказала активистка.

Пикет намечен на 12 часов, число его участников не должно превысить 50 человек. На согласовании сейчас также находится еще одна заявка от противников QR-кодов — 11 января они хотят провести большой митинг.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам