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В Перми состоится пикет против QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против закрытия горнозаводской ветки железной дороги 09 февраля 2020 г. Пермь.
Пермяки выйдут на пикет против QR-кодов (архивное фото) Фото:
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Пермские власти согласовали проведение пикета против системы QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. Акция состоится 29 декабря в Парке камней у железнодорожного вокзала, а не в центре города у драматического театра, как просили активисты. Об этом URA.RU сообщила член оргкомитета Наталья Никитина.

«Отказ в пикете у драмтеатра нам обосновали тем, что там якобы уже заявлено какое-то другое культурно-массовое мероприятие. Какое — не сообщили. Я думаю, что мы там [в Парке камней] приспособимся. Там вполне хорошая транспортная развязка, плюс должен быть нормальный трафик на вокзал, поэтому думаю, что все пройдет успешно», — рассказала активистка.

Пикет намечен на 12 часов, число его участников не должно превысить 50 человек. На согласовании сейчас также находится еще одна заявка от противников QR-кодов — 11 января они хотят провести большой митинг.

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Пермские власти согласовали проведение пикета против системы QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. Акция состоится 29 декабря в Парке камней у железнодорожного вокзала, а не в центре города у драматического театра, как просили активисты. Об этом URA.RU сообщила член оргкомитета Наталья Никитина. «Отказ в пикете у драмтеатра нам обосновали тем, что там якобы уже заявлено какое-то другое культурно-массовое мероприятие. Какое — не сообщили. Я думаю, что мы там [в Парке камней] приспособимся. Там вполне хорошая транспортная развязка, плюс должен быть нормальный трафик на вокзал, поэтому думаю, что все пройдет успешно», — рассказала активистка. Пикет намечен на 12 часов, число его участников не должно превысить 50 человек. На согласовании сейчас также находится еще одна заявка от противников QR-кодов — 11 января они хотят провести большой митинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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