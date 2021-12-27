Путин на Новый год исполнил больше желаний россиян, чем обещал

27 декабря 2021 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин исполнил четыре желания россиян, хотя планировал осчастливить троих детей, в рамках ежегодной акции «Елка желаний». Сегодня российский лидер исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии, захотевшего побыть пожарным, а также подарил квартиру маме другого мальчика, о которой она попросила. «Мальчик посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и самое главное потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», — сообщают в пресс-службе «Елки желаний». Помимо этого Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос. Ее подарили после того, как президент узнал о непростой жизненной ситуации, в которой оказались мальчик и его мама. «Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься. Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже?» — транслирует «Россия 24» слова президента, сказанные им во время телефонного разговора с мальчиком. Кроме этих подарков, Путин исполнил еще два пожелания. Президент РФ подарил гитару 14-летнему юноше из Подмосковья. 13-летней девочке из Ставропольского края он помог посетить балет «Лебединое озеро». пресс-служба благотворительной акции «Елка желаний» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин исполнил четыре желания россиян, хотя планировал осчастливить троих детей, в рамках ежегодной акции «Елка желаний». Сегодня российский лидер исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии, захотевшего побыть пожарным, а также подарил квартиру маме другого мальчика, о которой она попросила. «Мальчик посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и самое главное потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», — сообщают в пресс-службе «Елки желаний». Помимо этого Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос. Ее подарили после того, как президент узнал о непростой жизненной ситуации, в которой оказались мальчик и его мама. «Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься. Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже?» — транслирует «Россия 24» слова президента, сказанные им во время телефонного разговора с мальчиком. Кроме этих подарков, Путин исполнил еще два пожелания. Президент РФ подарил гитару 14-летнему юноше из Подмосковья. 13-летней девочке из Ставропольского края он помог посетить балет «Лебединое озеро».