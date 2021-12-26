Свердловский журналист заступился за отца Сергия перед главой СКР

Отец Сергий содержится под стражей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Журналист свердловской «Областной газеты» Павел Пивоваров заступился за экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) и его пресс-секретаря Всеволода Могучева, предложив заменить им содержание под стражей на домашний арест. Представитель СМИ обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в открытом письме, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, что содержать его (отца Сергия — прим. ред.) в СИЗО на время следствия не совсем гуманно, ввиду имеющихся у него проблем со здоровьем. В то время как многие преступники, совершившие гораздо более тяжкие преступления, находятся под домашним арестом до приговора. Прошу заменить меру пресечения на домашний арест и Всеволоду», — написал в письме Павел Пивоваров. Он также призвал Бастрыкина «проявить христианское снисхождение» к Могучеву, который «находился на работе», пытаясь прокормить свою семью.

Однако большую часть послания главе СКР Пивоваров посвятил опасениям, связанным с допросом, на который он был вызван как свидетель по делу Могучева. «На допросы к следователю в уральской столице будут вызваны все журналисты, которые получали в автоматической рассылке (сообщения от Всеволода Могучева — прим. ред.) в социальной сети „ВКонтакте“. Это десятки моих коллег. Но это же абсурд! Данный факт можно расценивать не только отвлечение от работы представителей СМИ, но и психологическое давление на них», — заявил Пивоваров.

Отец Сергий (Николай Романов) был приговорен в декабре 2021 года к трем годам и шести месяцам лишения свободы за склонение к суициду, самоуправство и нарушение прав на вероисповедание. Вскоре его арестовали вторично уже по обвинению в возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы. Вместе с экс-священником обвинен его пресс-секретарь Всеволод Могучев.

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