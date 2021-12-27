Елку мэра Екатеринбурга перенесли из-за отсутствия детей

Алексей Орлов все же решил провести елку, но в другой день Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга случился предновогодний казус. По данным URA.RU, 27 декабря в мэрии должны были пройти две детские елки с участием главы города Алексея Орлова. Но состоялась лишь одна, другую перенесли из-за отсутствия детей. По словам одного из источников агентства, Орлов якобы отчитал соцблок, курирующий такие мероприятия.

«Вчера, насколько я знаю, должны были пройти две елки: утром и днем. Когда утром глава пришел на место, детей не увидел — оказалось, что их не привели (были всего два или три ребенка из 20). В итоге вторая елка днем состоялась, а первую отложили на 28-е», — поделился источник. Пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев обещал уточнить, правда ли это, позднее, сославшись на занятость в момент звонка корреспондента.

По информации на сайте мэрии, на елке днем 27 декабря, куда пригласили воспитанников детских домов и социальных центров, Орлов показал юным горожанам свой кабинет, а также исполнил мечту Романа Мхитаряна, которую он оставил на «Елке желаний». Ребенка познакомили с Дедом Морозом. Кроме того, градоначальник вручил детям подарки с символами города.

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