28 декабря 2021

Власти почистили дорогу для доставки питания в челябинское село. Новости URA.RU работают

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
После публикации URA.RU, делом занялась прокуратура Фото:

Власти Каслинского района Челябинской области почистили дорогу до деревни Кабанское, жители которой жаловались, что из-за снега им не могут привезти продукты питания и лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после публикации в СМИ, прокуратура района организовала проверку дороги.

«Городская прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку исполнения законодательства при содержании улично-дорожной сети. В ходе проверки нарушения были устранены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

О том, что жители деревни, большая часть из которых пенсионеры, остались без продуктов и лекарств URA.RU стало известно 28 декабря. По словам сельчан, в этом году дорогу никто чистить не собирался. Однако, после вмешательства СМИ, делом занялась прокуратура, и дорога до деревни, как и многие другие, была почищены.

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Власти Каслинского района Челябинской области почистили дорогу до деревни Кабанское, жители которой жаловались, что из-за снега им не могут привезти продукты питания и лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после публикации в СМИ, прокуратура района организовала проверку дороги. «Городская прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку исполнения законодательства при содержании улично-дорожной сети. В ходе проверки нарушения были устранены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. О том, что жители деревни, большая часть из которых пенсионеры, остались без продуктов и лекарств URA.RU стало известно 28 декабря. По словам сельчан, в этом году дорогу никто чистить не собирался. Однако, после вмешательства СМИ, делом занялась прокуратура, и дорога до деревни, как и многие другие, была почищены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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