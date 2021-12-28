После публикации URA.RU, делом занялась прокуратура Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Каслинского района Челябинской области почистили дорогу до деревни Кабанское, жители которой жаловались, что из-за снега им не могут привезти продукты питания и лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после публикации в СМИ, прокуратура района организовала проверку дороги.

«Городская прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку исполнения законодательства при содержании улично-дорожной сети. В ходе проверки нарушения были устранены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

О том, что жители деревни, большая часть из которых пенсионеры, остались без продуктов и лекарств URA.RU стало известно 28 декабря. По словам сельчан, в этом году дорогу никто чистить не собирался. Однако, после вмешательства СМИ, делом занялась прокуратура, и дорога до деревни, как и многие другие, была почищены.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области