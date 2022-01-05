Эколог предупредил о бактериях-мутантах, появившихся из-за нефти

Организмы, которые оказались под нефтяной пленкой, задыхаются Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бактерии, которые были выведены для того, чтобы поедать нефть в местах разлива начали мутировать, увеличиваться и переходить на другую пищу. Об этом URA.RU рассказал профессор института прикладной экологии Павел Сухонин.

«Выведен некий штамм бактерий, которые поедают нефть. Нефть кончилась, эти бактерии начинают есть друг друга, и увеличиваются в размерах. В нефти присутствуют различные элементы, они ими съедаются и бактерии начинают мутировать.Их уже выпускали, они начали образовывать целые столбы. Самое страшное, что с нефти они переходят на любую бензойную цепочку, в том числе на полиэтилен и пластик. С одной стороны хорошо, но дальше куда, если оставить на побережье телефон, бактерии его съедят. Последствий никто не знает», — сказал Павел Сухонин.

При этом сами нефтяные разливы наносят серьезный вред здоровью, отметил в разговоре с URA.RU эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов. «Если летучая часть доберется до нас, то мы будем ей дышать и травиться. Это яд. Это вредно для здоровья, мы теряем годы жизни на этом. Пары не убивают, но влияют на головной мозг, желудочно-кишечный тракт и прочее», — предупредил эколог. Также это подрывает экономику, поскольку наносится удар по туристической и рыболовной отраслям, добавил эксперт.

Обитатели среды, где произошел разлив нефти могут умереть. «Одна капля нефтепродуктов создает на площади воды пленку площадью примерно один метр. Обогащение кислородом и уход углекислого газа становится невозможным. Организмам, которые оказались под пленкой, нечем дышать. Те, кто не могут уплыть, обречены», — объяснил Каюмов. Тяжелая часть нефтепродуктов образует смолу и оседает на дно, рассказал Сухонин. «И это навсегда. Это наносит более значительный ущерб, чем считают по всем нормам и правилам», — заключил профессор института прикладной экологии.

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