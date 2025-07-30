Российский моряк с подбитого хуситами судна впервые вышел на связь

Российский моряк Алексей Галактионов после крушения греческого сухогруза Eternity C вышел на связь со своими родственниками. Об этом сообщает председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.
«Мы поднимали информацию: Галактионов действительно был на этом судне. После инцидента с сухогрузом он выходил на связь со своей мамой», — передает слова Глушака РИА Новости.
Ранее на сухогруз Eternity C совершили нападение в Красном море с применением беспилотных устройств. После атаки стало известно о пострадавшем гражданине России, которому ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля. По предварительным данным, на борту Eternity C находились 22 члена экипажа — 21 гражданин Филиппин и один россиянин.
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