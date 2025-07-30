Лагерь экспедиции РГО смыло на Курилах

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Лагерь РГО располагался на побережье
Лагерь РГО располагался на побережье Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области цунами разрушило лагерь Российского географического общества. Об этом сообщил представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.

«Лагерь смыло, он у них стоял на побережье.… Все люди живы-здоровы», — рассказали на совещании Лимаренко. Соответсвующее видео губернатор опубликовал в своем telegram-канале. Уточняется, что находившихся в лагере 30 человек оперативно эвакуировали на возвышенность. Для их размещения была направлена специализированная техника.

Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что предприятие «Алаид» в Северо-Курильске было почти полностью затоплено в результате цунами. Пострадавших среди сотрудников нет, передает «Ридус».

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На восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области цунами разрушило лагерь Российского географического общества. Об этом сообщил представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором Валерием Лимаренко. «Лагерь смыло, он у них стоял на побережье.… Все люди живы-здоровы», — рассказали на совещании Лимаренко. Соответсвующее видео губернатор опубликовал в своем telegram-канале. Уточняется, что находившихся в лагере 30 человек оперативно эвакуировали на возвышенность. Для их размещения была направлена специализированная техника. Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что предприятие «Алаид» в Северо-Курильске было почти полностью затоплено в результате цунами. Пострадавших среди сотрудников нет, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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