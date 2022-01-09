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В Челябинскую область вернутся 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, пар, погода, автомобили, климат, мороз, метеоусловия, выхлопные газы
Челябинцам обещают несколько холодных и бесснежных суток Фото:

Начавшееся после праздников похолодание в Челябинской области затянется на несколько суток — ночью мороз будет достигать -30 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 11 января температура в Челябинской области опустится до минус 19-24 градусов. В последующие ночи — 12 и 13 января — будет еще холоднее. Термометры будут показывать минус 22-25, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 6-7 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 12 метров в секунду», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем будет несколько теплее. Во вторник ожидается 8-13 градусов мороза, в среду и четверг — -11-18 градусов.

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Начавшееся после праздников похолодание в Челябинской области затянется на несколько суток — ночью мороз будет достигать -30 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на 11 января температура в Челябинской области опустится до минус 19-24 градусов. В последующие ночи — 12 и 13 января — будет еще холоднее. Термометры будут показывать минус 22-25, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 6-7 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 12 метров в секунду», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем будет несколько теплее. Во вторник ожидается 8-13 градусов мороза, в среду и четверг — -11-18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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