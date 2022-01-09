Челябинцам обещают несколько холодных и бесснежных суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начавшееся после праздников похолодание в Челябинской области затянется на несколько суток — ночью мороз будет достигать -30 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 11 января температура в Челябинской области опустится до минус 19-24 градусов. В последующие ночи — 12 и 13 января — будет еще холоднее. Термометры будут показывать минус 22-25, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 6-7 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 12 метров в секунду», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем будет несколько теплее. Во вторник ожидается 8-13 градусов мороза, в среду и четверг — -11-18 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС