Свердловчане смогут увидеть редкое астрономическое явление

Уран можно будет увидеть после 19 часов по местному времени 11 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Свердловской области 11 января смогут увидеть на небе планету Уран, но для этого необходимо вооружиться биноклем или телескопом. Об этом URA.RU сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«11 января Луна окажется рядом с планетой Уран, [южнее на] 2,3 градуса. В целом этот год можно будет назвать годом Урана, так как Луна покроет его в конце года несколько раз, в том числе и во время затмения Луны», — сообщил астроном.

Санакоев также подчеркнул, что увидеть Уран будет возможно только через бинокль или телескоп 30-кратного увеличения. Планету можно будет разглядеть, начиная с 19 часов.

19 ноября прошлого года на небе можно было наблюдать лунное затмение. Редкость этого явления в том, что оно было самым продолжительным за последние 500 лет. Пользователи соцсетей предупреждали о последствиях, с которыми можно было столкнутся в этот период.

Фото: группа в соцсети VK «Календарь астрономических явлений на Урале»