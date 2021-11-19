Пользователи соцсетей сообщают о возможных неблагоприятных последствиях от лунного затмения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

19 ноября 2021 года с 9:03 до 15:04 по московскому времени будет происходить частное теневое затмение Луны, самое продолжительное за последние 500 лет, сообщает «Роскосмос». Пользователи соцсетей предупредили о негативных последствиях, к которым может привести природное явление.

«Лунное затмение — время эмоционально и физически сложное», «Если вы заметили в период лунного затмения излишнюю раздражительность или нетерпимость, не спешите себя критиковать», — пишут пользователи. Отмечается, что это явление может негативно сказаться на настроении, повседневной деятельности и взаимоотношениях между людьми.

Пользователи советуют соблюдать осторожность в повседневных действиях и особенно — в важных делах Фото: Twitter

Некоторые утверждают, что природное явление имеет серьезное влияние на происходящие Фото: Twitter

Пользователи советуют избегать конфликтов в этот день Фото: Twitter

Некоторые считают, что это самое подходящее время для отказа от вредных привычек Фото: Twitter

Пользователи списывают свои неудачи на лунное затмение Фото: Twitter

Некоторые просто планируют насладиться необычным зрелищем Фото: Twitter