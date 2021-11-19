19 ноября 2021 года с 9:03 до 15:04 по московскому времени будет происходить частное теневое затмение Луны, самое продолжительное за последние 500 лет, сообщает «Роскосмос». Пользователи соцсетей предупредили о негативных последствиях, к которым может привести природное явление.
«Лунное затмение — время эмоционально и физически сложное», «Если вы заметили в период лунного затмения излишнюю раздражительность или нетерпимость, не спешите себя критиковать», — пишут пользователи. Отмечается, что это явление может негативно сказаться на настроении, повседневной деятельности и взаимоотношениях между людьми.
Пользователи советуют соблюдать осторожность в повседневных действиях и особенно — в важных делах
Фото: Twitter
Некоторые утверждают, что природное явление имеет серьезное влияние на происходящие
Фото: Twitter
Пользователи советуют избегать конфликтов в этот день
Фото: Twitter
Некоторые считают, что это самое подходящее время для отказа от вредных привычек
Фото: Twitter
Пользователи списывают свои неудачи на лунное затмение
Фото: Twitter
Некоторые просто планируют насладиться необычным зрелищем