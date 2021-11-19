Россияне увидят самое долгое лунное затмение. В соцсетях предупредили о его скрытой опасности

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Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, луна, ночь
Пользователи соцсетей сообщают о возможных неблагоприятных последствиях от лунного затмения Фото:

19 ноября 2021 года с 9:03 до 15:04 по московскому времени будет происходить частное теневое затмение Луны, самое продолжительное за последние 500 лет, сообщает «Роскосмос». Пользователи соцсетей предупредили о негативных последствиях, к которым может привести природное явление.

«Лунное затмение — время эмоционально и физически сложное», «Если вы заметили в период лунного затмения излишнюю раздражительность или нетерпимость, не спешите себя критиковать», — пишут пользователи. Отмечается, что это явление может негативно сказаться на настроении, повседневной деятельности и взаимоотношениях между людьми.

Пользователи советуют соблюдать осторожность в повседневных действиях и особенно — в важных делах
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Некоторые утверждают, что природное явление имеет серьезное влияние на происходящие
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Пользователи советуют избегать конфликтов в этот день
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Некоторые считают, что это самое подходящее время для отказа от вредных привычек
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Пользователи списывают свои неудачи на лунное затмение
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Некоторые просто планируют насладиться необычным зрелищем
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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