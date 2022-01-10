Пермские власти лишили главного архитектора важной должности

Вместо Габдрахманова пост заняла Виктория Бабушкина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов потерял пост секретаря комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми. Согласно распоряжению правительства Пермского края вместо него секретарем стала Виктория Бабушкина.

«Бабушкина Виктория (начальник отдела градостроительного развития Перми) — секретарь комиссии», — сообщается в документе. Распоряжение подписано 23 декабря 2021 года, до этого секретарем комиссии был Габдрахманов.

Также комиссию покинули и другие члены. Оставила свой пост зампреда комиссии Фалалеева Анна (начальник управления градостроительной деятельности краевого минимущества). Вместо нее должность получил Андрей Колмогоров (министр строительства Пермского края). Лариса Ведерникова (министр по управлению имуществом края) осталась на посту председателя комиссии.

Среди покинувших членов комиссии: Игорь Воженников (председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов), Виктор Плюснин (депутат заксобрания), Леонид Очнев (начальник отдела регулирования платы за технологическое присоединение управления топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики региона), Оксана Харитонова (генеральный директор автономной некоммерческой организации „Вектор развития комфортной среды“). В состав комиссии вошли: Павел Черепанов (депутат заксобрания края), Наталия Белявева (и.о. начальника отдела регулирования платы за технологическое присоединение управления топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики региона), Светлана Апенышева (представитель Пермской краевой организации „Союз Архитекторов).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам