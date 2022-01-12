12 января 2022

Свердловские власти введут наказание для перевозчиков из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, общественный транспорт, проверка автобусов, масочный режим, санитарные меры
Когда начнут действовать санкции, пока не известно Фото:

Правительство Свердловской области введет санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут замечены в нарушении масочного режима. Об этом на пресс-конференции сказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. Прежде ответственность была лишь на самих пассажирах и водителях.

«Хотим усилить контроль за масочным режимом [в трамваях, автобусах и троллейбусах]. С серьезными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок», — анонсировал Куйвашев, не конкретизировав, о каких именно наказаниях идет речь.

Также глава региона заявил, что власти пока не думали о введении QR-кодов в транспорте. Хотя 24 ноября замгубернатора Павел Креков говорил об обратном. Сотрудников свердловского правительства отправляли в Казань, чтобы изучить соответствующий опыт. По данным URA.RU, екатеринбургские перевозчики (включая «Гортранс») были категорически против такого нововведения.

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Правительство Свердловской области введет санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут замечены в нарушении масочного режима. Об этом на пресс-конференции сказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. Прежде ответственность была лишь на самих пассажирах и водителях. «Хотим усилить контроль за масочным режимом [в трамваях, автобусах и троллейбусах]. С серьезными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок», — анонсировал Куйвашев, не конкретизировав, о каких именно наказаниях идет речь. Также глава региона заявил, что власти пока не думали о введении QR-кодов в транспорте. Хотя 24 ноября замгубернатора Павел Креков говорил об обратном. Сотрудников свердловского правительства отправляли в Казань, чтобы изучить соответствующий опыт. По данным URA.RU, екатеринбургские перевозчики (включая «Гортранс») были категорически против такого нововведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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