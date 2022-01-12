Свердловские власти введут наказание для перевозчиков из-за COVID

Правительство Свердловской области введет санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут замечены в нарушении масочного режима. Об этом на пресс-конференции сказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. Прежде ответственность была лишь на самих пассажирах и водителях.
«Хотим усилить контроль за масочным режимом [в трамваях, автобусах и троллейбусах]. С серьезными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок», — анонсировал Куйвашев, не конкретизировав, о каких именно наказаниях идет речь.
Также глава региона заявил, что власти пока не думали о введении QR-кодов в транспорте. Хотя 24 ноября замгубернатора Павел Креков говорил об обратном. Сотрудников свердловского правительства отправляли в Казань, чтобы изучить соответствующий опыт. По данным URA.RU, екатеринбургские перевозчики (включая «Гортранс») были категорически против такого нововведения.
Правительство Свердловской области введет санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут замечены в нарушении масочного режима. Об этом на пресс-конференции сказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. Прежде ответственность была лишь на самих пассажирах и водителях. «Хотим усилить контроль за масочным режимом [в трамваях, автобусах и троллейбусах]. С серьезными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок», — анонсировал Куйвашев, не конкретизировав, о каких именно наказаниях идет речь. Также глава региона заявил, что власти пока не думали о введении QR-кодов в транспорте. Хотя 24 ноября замгубернатора Павел Креков говорил об обратном. Сотрудников свердловского правительства отправляли в Казань, чтобы изучить соответствующий опыт. По данным URA.RU, екатеринбургские перевозчики (включая «Гортранс») были категорически против такого нововведения.