13 января 2022
12 января 2022

В Челябинске выяснили, где самые высокие зарплаты у чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата сотрудника заксобрания составляет 76 тыс. 934 рубля (фото из архива) Фото:

Самые высокие зарплаты среди чиновников Челябинской области получают сотрудники заксобрания региона. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте.

«Среднемесячная зарплата на одного работника (без выплат социального характера) в органах законодательной власти составляет 76 тыс. 934 рубля. В органах исполнительной власти региона среднемесячная зарплата составляет 66 тыс. 758 рублей. Представители судебной власти областного уровня получают 44 тыс. 434 рублей», — сообщает Челябинскстат.

В муниципалитетах среднемесячная зарплата составляет 41 тыс. 264 рубля. Представители контрольно-счетной палаты получают 52 тыс. 368 рублей. Все эти данные по зарплатам госслужащих Челябинскстат приводит за 2020 год.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией с начала 2022 года в Челябинской области стала должность управляющего группой заведений общественного питания с зарплатой в 300 тысяч рублей. Замыкает топ-10 самых выгодных предложений место врача-эндоскописта.

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Самые высокие зарплаты среди чиновников Челябинской области получают сотрудники заксобрания региона. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте. «Среднемесячная зарплата на одного работника (без выплат социального характера) в органах законодательной власти составляет 76 тыс. 934 рубля. В органах исполнительной власти региона среднемесячная зарплата составляет 66 тыс. 758 рублей. Представители судебной власти областного уровня получают 44 тыс. 434 рублей», — сообщает Челябинскстат. В муниципалитетах среднемесячная зарплата составляет 41 тыс. 264 рубля. Представители контрольно-счетной палаты получают 52 тыс. 368 рублей. Все эти данные по зарплатам госслужащих Челябинскстат приводит за 2020 год. Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией с начала 2022 года в Челябинской области стала должность управляющего группой заведений общественного питания с зарплатой в 300 тысяч рублей. Замыкает топ-10 самых выгодных предложений место врача-эндоскописта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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