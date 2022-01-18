Зампред Госдумы Толстой получил влиятельный пост в Совете Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Кандидатуру Петра Толстого одобрили единогласно Фото:

Заместителя председателя Госдумы Петра Толстого выбрали руководителем российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сказал Леонид Слуцкий, сообщается на сайте Госдумы.

Российская делегация примет участие в следующей сессии Ассамблеи дистанционно, решили в Совете Госдумы. Мероприятие состоится 24—28 января.

В 2020 году Петра Толстого уже выбирали вице-спикером ПАСЕ. Его кандидатуру одобрили 132 человека из 252 парламентариев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместителя председателя Госдумы Петра Толстого выбрали руководителем российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сказал Леонид Слуцкий, сообщается на сайте Госдумы. Российская делегация примет участие в следующей сессии Ассамблеи дистанционно, решили в Совете Госдумы. Мероприятие состоится 24—28 января. В 2020 году Петра Толстого уже выбирали вице-спикером ПАСЕ. Его кандидатуру одобрили 132 человека из 252 парламентариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...