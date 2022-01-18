Зампред Госдумы Толстой получил влиятельный пост в Совете Европы

Заместителя председателя Госдумы Петра Толстого выбрали руководителем российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сказал Леонид Слуцкий, сообщается на сайте Госдумы.
Российская делегация примет участие в следующей сессии Ассамблеи дистанционно, решили в Совете Госдумы. Мероприятие состоится 24—28 января.
В 2020 году Петра Толстого уже выбирали вице-спикером ПАСЕ. Его кандидатуру одобрили 132 человека из 252 парламентариев.
Заместителя председателя Госдумы Петра Толстого выбрали руководителем российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сказал Леонид Слуцкий, сообщается на сайте Госдумы. Российская делегация примет участие в следующей сессии Ассамблеи дистанционно, решили в Совете Госдумы. Мероприятие состоится 24—28 января. В 2020 году Петра Толстого уже выбирали вице-спикером ПАСЕ. Его кандидатуру одобрили 132 человека из 252 парламентариев.