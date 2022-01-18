Следствие считает, что Андрей Решетников может скрыться Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Андрея Решетникова, который с особой жестокостью зарезал проезжавшего мимо водителя, 19 января отправили в СИЗО. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Следствие считает, что обвиняемый опасен для общества. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У следственных органов есть основания полагать, что он может скрыться. Просим избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — зачитал ходатайство представитель прокуратуры.

На суде также озвучили характеристику личности Решетникова. Молодой человек не женат и у него нет детей. У него нет постоянного места жительства и регистрации. Убийство водителя магнитогорец совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, Решетникову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что расследование находится на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска.

14 января Решетников в ходе конфликта на проезжей части нанес не менее 6 ножевых ранений ранее незнакомому 35-летнему мужчине, который проезжал мимо на автомобиле. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. У погибшего остались жена и двое детей.

Подозреваемый отказался от дачи показаний и хранил молчание Фото: Илья Московец © URA.RU

Решетников убивал водителя в состоянии алкогольного опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорца отправили в СИЗО на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

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