Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Андрея Решетникова, который с особой жестокостью зарезал проезжавшего мимо водителя, 19 января отправили в СИЗО. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Следствие считает, что обвиняемый опасен для общества. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У следственных органов есть основания полагать, что он может скрыться. Просим избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — зачитал ходатайство представитель прокуратуры.
На суде также озвучили характеристику личности Решетникова. Молодой человек не женат и у него нет детей. У него нет постоянного места жительства и регистрации. Убийство водителя магнитогорец совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, Решетникову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что расследование находится на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска.
14 января Решетников в ходе конфликта на проезжей части нанес не менее 6 ножевых ранений ранее незнакомому 35-летнему мужчине, который проезжал мимо на автомобиле. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. У погибшего остались жена и двое детей.
Подозреваемый отказался от дачи показаний и хранил молчание
Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Андрея Решетникова, который с особой жестокостью зарезал проезжавшего мимо водителя, 19 января отправили в СИЗО. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Следствие считает, что обвиняемый опасен для общества. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У следственных органов есть основания полагать, что он может скрыться. Просим избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — зачитал ходатайство представитель прокуратуры. На суде также озвучили характеристику личности Решетникова. Молодой человек не женат и у него нет детей. У него нет постоянного места жительства и регистрации. Убийство водителя магнитогорец совершил в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, Решетникову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что расследование находится на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска. 14 января Решетников в ходе конфликта на проезжей части нанес не менее 6 ножевых ранений ранее незнакомому 35-летнему мужчине, который проезжал мимо на автомобиле. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. У погибшего остались жена и двое детей.