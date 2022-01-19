На Урале МЧС развернуло поисковую операцию по ложному вызову

Спустя несколько часов поисков ни людей, ни даже их следов не нашли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 19 января МЧС начало поисковую операцию после звонка жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Он сообщил, что около поселка Санаторный на горе Змеинка два человека оказались под снежным завалом. За ложный вызов ему грозит штраф. Об этом журналисты узнали от пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытии на место экстренные службы развернули полноценную поисковую операцию: работали наземные группы спасателей на снегоходах, а также беспилотная авиационная система. Всего в поисках была задействована группировка в 24 человека и 11 единиц спецтехники», — сообщили E1 в пресс-службе МЧС.

Во время спасательной операции, полицейские выяснили, кто звонил в МЧС. Им оказался мужчина, который находился дома и был сильно пьян. «В ходе беседы с ним полицейские установили, что сообщение о происшествии было заведомо ложным», — объяснили в ведомстве. Мужчине грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна минирований. Неизвестные разослали 12 января 170 писем на электронные адреса школ и других учреждений. В городе проводилась массовая эвакуация школьников.

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