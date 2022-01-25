Пульмонолог раскрыл, почему некоторые люди не замечают COVID

Некоторые люди не замечают опасных осложнений COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые люди не замечают одно из самых опасных и распространенных осложнение при коронавирусе — воспаление легких или пневмонию. По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, это связано с невнимательным отношением людей к своему здоровью, а также с работой компенсаторных систем организма.

«В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30% возможностей наших органов дыхания. Остальные 70% не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты. Если человек невнимательно относится к своему организму, то он может этого даже не заметить», — поделился врач с радио Sputnik.

Обычно первые симптомы поражения легких пропускают курильщики, у которых часто присутствует кашель. По словам Пурясева, такие люди часто не замечают, что характер и частота кашля изменились. Пульмонолог советует внимательно следить за своим здоровьем.

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