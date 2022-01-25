В Челябинске эвакуировали школы по сообщению о минировании

Челябинские школы третий раз получили сообщение о ложном минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вновь эвакуировали школы. Об этом URA.RU сообщили родители старшеклассника одной из школ города.

«На последнем уроке учитель сообщила, что всем надо покинуть знание. В самой школе практически никого не было, только старшие классы», — рассказала читательница URA.RU.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, массовая рассылка писем о минировании поступила на электронные адреса школ. Сотрудники полиции проверили все здания, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. В большинстве школ к этому времени учащиеся уже ушли домой. В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев, при этом отметив, что 27 января все школы будут работать в обычном режиме.

Ранее в Магнитогорске (Челябинская область) 26 января массово эвакуировали учащихся и педагогов школ. Утром сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы. В зданиях прошла полицейская проверка, но взрывных устройств не было обнаружено. До этого в челябинских школах дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация. Причиной также стали ложные сообщения о минировании.

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