Дипломаты РФ заявили, что не будут отступать назад из-за санкций

01 февраля 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Посольство в Вашингтоне заявило, что Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России не собирается «пятиться назад» из-за угроз санкций со стороны Соединенных Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что именно Америка выступает генератором напряженности в двухсторонних отношениях. «Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — сообщается на официальном facebook-аккаунте. Дипломаты отметили, что США «подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам». Россия обладает суверенным правом перемещать Вооруженные силы на свое территории, что никому не угрожает. В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России не собирается «пятиться назад» из-за угроз санкций со стороны Соединенных Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что именно Америка выступает генератором напряженности в двухсторонних отношениях. «Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — сообщается на официальном facebook-аккаунте. Дипломаты отметили, что США «подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам». Россия обладает суверенным правом перемещать Вооруженные силы на свое территории, что никому не угрожает. В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.