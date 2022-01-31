31 января 2022

Дипломаты РФ заявили, что не будут отступать назад из-за санкций

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Посольство в Вашингтоне заявило, что Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций США Фото:

Правительство России не собирается «пятиться назад» из-за угроз санкций со стороны Соединенных Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что именно Америка выступает генератором напряженности в двухсторонних отношениях.

«Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — сообщается на официальном facebook-аккаунте.

Дипломаты отметили, что США «подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам». Россия обладает суверенным правом перемещать Вооруженные силы на свое территории, что никому не угрожает.

В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.

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Правительство России не собирается «пятиться назад» из-за угроз санкций со стороны Соединенных Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что именно Америка выступает генератором напряженности в двухсторонних отношениях. «Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — сообщается на официальном facebook-аккаунте. Дипломаты отметили, что США «подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам». Россия обладает суверенным правом перемещать Вооруженные силы на свое территории, что никому не угрожает. В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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