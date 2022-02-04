Умер создатель фильма «Человек с бульвара капуцинов»

04 февраля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Причиной смерти Эдуарда Акопова стал инфаркт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сценарист и писатель Эдуард Акопов, автор сценария фильма «Человек с бульвара капуцинов», скончался. Ему было 76 лет. Такую информацию сообщила руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Елена Ретунская. «Причиной смерти стал инфаркт», — сказала она. Слова Ретунской передает РБК. Акопов писал сценарии для таких советских картин, как «Будьте моим мужем», «Воскресный папа», «Последнее воскресенье» и других. Всего по сценариям Акопова было снято более 30 кинолент, уточняет Nation News. Также он создал один из сюжетов для журнала «Ералаш», пишет Vse42.Ru. Кроме того, был первым президентом Гильдии Сценаристов СССР (впоследствии России), на пост которого переизбирался дважды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сценарист и писатель Эдуард Акопов, автор сценария фильма «Человек с бульвара капуцинов», скончался. Ему было 76 лет. Такую информацию сообщила руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Елена Ретунская. «Причиной смерти стал инфаркт», — сказала она. Слова Ретунской передает РБК. Акопов писал сценарии для таких советских картин, как «Будьте моим мужем», «Воскресный папа», «Последнее воскресенье» и других. Всего по сценариям Акопова было снято более 30 кинолент, уточняет Nation News. Также он создал один из сюжетов для журнала «Ералаш», пишет Vse42.Ru. Кроме того, был первым президентом Гильдии Сценаристов СССР (впоследствии России), на пост которого переизбирался дважды.