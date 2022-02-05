В Роспотребнадзоре объяснили отмену самоизоляции в пик пандемии

05 февраля 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

В России отменили больничные для граждан, имевших контакт с зараженным COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С приходом штамма коронавируса «Омикрон» изоляция для контактных граждан нецелесообразна, поскольку новый вариант COVID-19 имеет клиническую картину как у сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом в беседе с URA.RU заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом „Омикрон“, стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа», — заявил URA.RU Александр Горелов. Он отметил, что новые изменения в инфекции дают повод изменить подход к подавлению эпидемии. «Схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение) СOVID-19 — „Омикрон“ и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести следующие изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19, а именно сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами», — объяснил ученый. Ранее Роспотребнадзор опубликовал новый приказ. В нем говорится, что для граждан, имеющих контакт с зараженным COVID-19, отменяется карантин, соответственно это больше не будет поводом для предоставления больничного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С приходом штамма коронавируса «Омикрон» изоляция для контактных граждан нецелесообразна, поскольку новый вариант COVID-19 имеет клиническую картину как у сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом в беседе с URA.RU заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом „Омикрон“, стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа», — заявил URA.RU Александр Горелов. Он отметил, что новые изменения в инфекции дают повод изменить подход к подавлению эпидемии. «Схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение) СOVID-19 — „Омикрон“ и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести следующие изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19, а именно сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами», — объяснил ученый. Ранее Роспотребнадзор опубликовал новый приказ. В нем говорится, что для граждан, имеющих контакт с зараженным COVID-19, отменяется карантин, соответственно это больше не будет поводом для предоставления больничного.