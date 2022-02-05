В Роспотребнадзоре объяснили отмену самоизоляции в пик пандемии

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Виды города. Тюмень, пешеходный переход, люди в масках, пешеходы, люди в медицинских масках
В России отменили больничные для граждан, имевших контакт с зараженным COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С приходом штамма коронавируса «Омикрон» изоляция для контактных граждан нецелесообразна, поскольку новый вариант COVID-19 имеет клиническую картину как у сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом в беседе с URA.RU заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом „Омикрон“, стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа», — заявил URA.RU Александр Горелов.

Он отметил, что новые изменения в инфекции дают повод изменить подход к подавлению эпидемии. «Схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение) СOVID-19 — „Омикрон“ и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести следующие изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19, а именно сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами», — объяснил ученый.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новый приказ. В нем говорится, что для граждан, имеющих контакт с зараженным COVID-19, отменяется карантин, соответственно это больше не будет поводом для предоставления больничного.

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С приходом штамма коронавируса «Омикрон» изоляция для контактных граждан нецелесообразна, поскольку новый вариант COVID-19 имеет клиническую картину как у сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом в беседе с URA.RU заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом „Омикрон“, стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа», — заявил URA.RU Александр Горелов. Он отметил, что новые изменения в инфекции дают повод изменить подход к подавлению эпидемии. «Схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение) СOVID-19 — „Омикрон“ и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести следующие изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19, а именно сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами», — объяснил ученый. Ранее Роспотребнадзор опубликовал новый приказ. В нем говорится, что для граждан, имеющих контакт с зараженным COVID-19, отменяется карантин, соответственно это больше не будет поводом для предоставления больничного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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