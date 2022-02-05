Финансисты рассказали о самых опасных кредитах для россиян

06 февраля 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Спикеры отнесли к их числу залоговые кредиты и «эмоциональные» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Существует несколько видов опасных кредитов. Об их особенностях рассказали финансовые эксперты. «В первую очередь к ним относятся залоговые: в случае просрочки погашения займа залогодержатель может отнять имущество. Не рассчитав свои силы и возможности, человек может остаться и с долгами, и без жилья или автомобиля», — поделился с «Известями» юрист «Единого центра защиты» Савмел Меграбян. Он добавил, что также вред по финансовой стабильности могут быть из-за кредитных карт. По его словам, если вовремя не внести платеж, то процент банку может достичь 25%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко отметил, что в России число выданных кредитов достигло 19,4 млн. Он отнес к популярным займам ипотечные и потребительские кредиты. Лидер проекта «Решение тут» Сергей Лобов назвал самыми рискованными кредитами «эмоциональные», или спонтанные, когда люди берут их на вещи, которые хочется приобрести здесь и сейчас. По словам эксперта, люди в момент покупки думают, что способны погасить задолженность, но в итоге это может привести к печальным последствиям. На сайте «Сбербанка» появилась о том, что конгломерат поднял ставки по основным ипотечным программам. Например, стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке и «вторичке» увеличилась на 10,3% годовых. При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Существует несколько видов опасных кредитов. Об их особенностях рассказали финансовые эксперты. «В первую очередь к ним относятся залоговые: в случае просрочки погашения займа залогодержатель может отнять имущество. Не рассчитав свои силы и возможности, человек может остаться и с долгами, и без жилья или автомобиля», — поделился с «Известями» юрист «Единого центра защиты» Савмел Меграбян. Он добавил, что также вред по финансовой стабильности могут быть из-за кредитных карт. По его словам, если вовремя не внести платеж, то процент банку может достичь 25%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко отметил, что в России число выданных кредитов достигло 19,4 млн. Он отнес к популярным займам ипотечные и потребительские кредиты. Лидер проекта «Решение тут» Сергей Лобов назвал самыми рискованными кредитами «эмоциональные», или спонтанные, когда люди берут их на вещи, которые хочется приобрести здесь и сейчас. По словам эксперта, люди в момент покупки думают, что способны погасить задолженность, но в итоге это может привести к печальным последствиям. На сайте «Сбербанка» появилась о том, что конгломерат поднял ставки по основным ипотечным программам. Например, стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке и «вторичке» увеличилась на 10,3% годовых. При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно.