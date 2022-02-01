Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 10,3% годовых

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Головной офис Сбербанка. Москва, банк, финансы, сбербанк, деньги, сбер
Ставки по ипотеке в России превысили 10% годовых Фото:

Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых.

При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также пока стоит 9,6% годовых.

Ранее сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование. ВТБ и Росбанк — до 10,3—10,6% и 10,95—11,15% годовых соответственно. Альфа-банк увеличил ставки до 10,09—10,59% годовых. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%.

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Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых. При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также пока стоит 9,6% годовых. Ранее сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование. ВТБ и Росбанк — до 10,3—10,6% и 10,95—11,15% годовых соответственно. Альфа-банк увеличил ставки до 10,09—10,59% годовых. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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