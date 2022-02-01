Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 10,3% годовых

01 февраля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотеке в России превысили 10% годовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых. При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также пока стоит 9,6% годовых. Ранее сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование. ВТБ и Росбанк — до 10,3—10,6% и 10,95—11,15% годовых соответственно. Альфа-банк увеличил ставки до 10,09—10,59% годовых. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых. При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5.8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также пока стоит 9,6% годовых. Ранее сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование. ВТБ и Росбанк — до 10,3—10,6% и 10,95—11,15% годовых соответственно. Альфа-банк увеличил ставки до 10,09—10,59% годовых. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%.