В Киеве обвинили Зеленского в госизмене из-за российского газа

Владимира Зеленского упрекнули в покупке российского газа у Венгрии Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

Поступление российского газа на Украину через Венгрию является государственной изменой политических элит Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.

«Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через „Турецкий поток“. Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане», — заявил Лазарев в эфире телеканала «Наш».

Он объяснил это тем, что тем самым Украине приходится платить и России, и партнерам. Политолог считает более рациональной закупку газа напрямую у России.

О закупке газа из Венгрии глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил 1 февраля. По данным издания «Страна.ua», газ, который Киев начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение.