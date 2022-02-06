В Киеве обвинили Зеленского в госизмене из-за российского газа

Поступление российского газа на Украину через Венгрию является государственной изменой политических элит Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.
«Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через „Турецкий поток“. Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане», — заявил Лазарев в эфире телеканала «Наш».
Он объяснил это тем, что тем самым Украине приходится платить и России, и партнерам. Политолог считает более рациональной закупку газа напрямую у России.
О закупке газа из Венгрии глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил 1 февраля. По данным издания «Страна.ua», газ, который Киев начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение.
Поступление российского газа на Украину через Венгрию является государственной изменой политических элит Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил политолог Александр Лазарев. «Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через „Турецкий поток“. Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане», — заявил Лазарев в эфире телеканала «Наш». Он объяснил это тем, что тем самым Украине приходится платить и России, и партнерам. Политолог считает более рациональной закупку газа напрямую у России. О закупке газа из Венгрии глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил 1 февраля. По данным издания «Страна.ua», газ, который Киев начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение.