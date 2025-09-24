Экс-чиновник Авакян, скрывавшийся от власти, найден мертвым

Срочная новость
Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, находившийся в розыске, был обнаружен мертвым на территории консульства Армении в Санкт-Петербурге. До этого, по информации telegram-канала SHOT, Авакян покинул здание суда и укрылся в помещении дипломатической миссии. Тело Авакяна было найдено в уборной.
