Экс-чиновник Авакян, скрывавшийся от власти, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, находившийся в розыске, был обнаружен мертвым на территории консульства Армении в Санкт-Петербурге. До этого, по информации telegram-канала SHOT, Авакян покинул здание суда и укрылся в помещении дипломатической миссии. Тело Авакяна было найдено в уборной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, находившийся в розыске, был обнаружен мертвым на территории консульства Армении в Санкт-Петербурге. До этого, по информации telegram-канала SHOT, Авакян покинул здание суда и укрылся в помещении дипломатической миссии. Тело Авакяна было найдено в уборной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...