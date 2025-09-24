В России появится новая семейная выплата для граждан с двумя и более детьми

Россияне с детьми могут рассчитывать на новую выплату
Россияне с детьми могут рассчитывать на новую выплату

Новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми заложена в проект бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщили в Минфине России. Для этой выплаты и выплат по материнскому капиталу предусмотрено более 1,8 трлн рублей.

