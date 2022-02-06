Зампостпреда РФ при ООН обвинил Запад в безумстве и паникерстве

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Западные СМИ ведут себя неправильно, считает Дмитрий Полянский Фото:

Рассуждения Запада о возможном нападении России на Украину безумны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Безумие и паникерство продолжаются», — написал Полянский. По его мнению, если бы российские СМИ, якобы основывалось на данных разведки, написали, что США могут взять Лондон за неделю и это приведет к 300 тысячам жертв, это было бы так же неправильно, как и в случае с Россией и Украиной, передает News.ru.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники из американской администрации сообщило, что российские войска в случае необходимости могут войти в Киев «за пару дней» и войска РФ готовы к нападению на 70%. Число жертв в результате конфликта неназванные чиновники оценили в 85 тысяч человек — военных и гражданских.

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Рассуждения Запада о возможном нападении России на Украину безумны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter. «Безумие и паникерство продолжаются», — написал Полянский. По его мнению, если бы российские СМИ, якобы основывалось на данных разведки, написали, что США могут взять Лондон за неделю и это приведет к 300 тысячам жертв, это было бы так же неправильно, как и в случае с Россией и Украиной, передает News.ru. Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники из американской администрации сообщило, что российские войска в случае необходимости могут войти в Киев «за пару дней» и войска РФ готовы к нападению на 70%. Число жертв в результате конфликта неназванные чиновники оценили в 85 тысяч человек — военных и гражданских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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