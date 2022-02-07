Уралхиммаш поменял руководство ради зарубежных заказов

08 февраля 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

«УК УЗХМ» планирует начать поставки в Центральную Азию и страны СНГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) переходит под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ» ради расширения экономических связей за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба завода. «ПАО „Уралхиммаш“ — переходит под управление „УК УЗХМ“, которая сфокусирует деятельность предприятия на модернизации производства, наращивании ассортимента и развитии экспорта продукции в первую очередь в страны СНГ», — сообщается в пресс-релизе Уралхиммаша. Главным образом, в компании уже провели кадровые перестановки — управлять «УК УЗХМ» назначена Тамара Кобаладзе (ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ). Экс-гендиректор Уралхиммаша становится ее заместителем — управляющим директором «УК УЗХМ». «Уралхиммаш — стратегический игрок на российском рынке. Мы должны не только обеспечить непрерывность и качество поставок по уже имеющимся контрактам, но и значительно расширить портфель заказов. В этой связи наш первый приоритет — Центральная Азия, поскольку сейчас в регионе реализуется ряд крупных и перспективных нефтегазовых проектов», — отметила Тамара Кобаладзе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) переходит под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ» ради расширения экономических связей за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба завода. «ПАО „Уралхиммаш“ — переходит под управление „УК УЗХМ“, которая сфокусирует деятельность предприятия на модернизации производства, наращивании ассортимента и развитии экспорта продукции в первую очередь в страны СНГ», — сообщается в пресс-релизе Уралхиммаша. Главным образом, в компании уже провели кадровые перестановки — управлять «УК УЗХМ» назначена Тамара Кобаладзе (ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ). Экс-гендиректор Уралхиммаша становится ее заместителем — управляющим директором «УК УЗХМ». «Уралхиммаш — стратегический игрок на российском рынке. Мы должны не только обеспечить непрерывность и качество поставок по уже имеющимся контрактам, но и значительно расширить портфель заказов. В этой связи наш первый приоритет — Центральная Азия, поскольку сейчас в регионе реализуется ряд крупных и перспективных нефтегазовых проектов», — отметила Тамара Кобаладзе.