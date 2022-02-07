07 февраля 2022

Уралхиммаш поменял руководство ради зарубежных заказов

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Третье уральское индустриальное биеннале на площадке Уралхиммаша: шестерни. Екатеринбург, современное искусство, уралхиммаш, биеннале, шестерня
«УК УЗХМ» планирует начать поставки в Центральную Азию и страны СНГ Фото:

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) переходит под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ» ради расширения экономических связей за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«ПАО „Уралхиммаш“ — переходит под управление „УК УЗХМ“, которая сфокусирует деятельность предприятия на модернизации производства, наращивании ассортимента и развитии экспорта продукции в первую очередь в страны СНГ», — сообщается в пресс-релизе Уралхиммаша. Главным образом, в компании уже провели кадровые перестановки — управлять «УК УЗХМ» назначена Тамара Кобаладзе (ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ). Экс-гендиректор Уралхиммаша становится ее заместителем — управляющим директором «УК УЗХМ».

«Уралхиммаш — стратегический игрок на российском рынке. Мы должны не только обеспечить непрерывность и качество поставок по уже имеющимся контрактам, но и значительно расширить портфель заказов. В этой связи наш первый приоритет — Центральная Азия, поскольку сейчас в регионе реализуется ряд крупных и перспективных нефтегазовых проектов», — отметила Тамара Кобаладзе.

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Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) переходит под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ» ради расширения экономических связей за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба завода. «ПАО „Уралхиммаш“ — переходит под управление „УК УЗХМ“, которая сфокусирует деятельность предприятия на модернизации производства, наращивании ассортимента и развитии экспорта продукции в первую очередь в страны СНГ», — сообщается в пресс-релизе Уралхиммаша. Главным образом, в компании уже провели кадровые перестановки — управлять «УК УЗХМ» назначена Тамара Кобаладзе (ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ). Экс-гендиректор Уралхиммаша становится ее заместителем — управляющим директором «УК УЗХМ». «Уралхиммаш — стратегический игрок на российском рынке. Мы должны не только обеспечить непрерывность и качество поставок по уже имеющимся контрактам, но и значительно расширить портфель заказов. В этой связи наш первый приоритет — Центральная Азия, поскольку сейчас в регионе реализуется ряд крупных и перспективных нефтегазовых проектов», — отметила Тамара Кобаладзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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